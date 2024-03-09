Радимов: как с гирями на ногах футболисты «Урала» бегают, а «Зенит» летает над полем

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал игру команд в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Зенитом». Напомним, гости одержали крупную победу со счётом 4:1. В составе «Зенита» забитыми мячами отметились Дуглас Сантос, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра и Иван Сергеев. Единственный мяч «Урала» на счету Эрика Бикфалви.

«После сегодняшней игры не могу сказать ничего хорошего об «Урале». Во втором тайме они доказали, что играют плохо. Менять надо многое «Уралу». «Зенит» во всех аспектах выглядел на порядок лучше. Как с гирями на ногах футболисты «Урала» бегают, а «Зенит» летает над полем», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Зенит» обошёл «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу РПЛ. У петербуржцев 40 очков после 20 проведённых матчей. «Урал» располагается на 13-й строчке с 19 очками после аналогичного количества встреч.