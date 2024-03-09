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Кассьерра стал шестым игроком в истории «Зенита», забившим 15+ голов за сезон в РПЛ

Кассьерра стал шестым игроком в истории «Зенита», забившим 15+ голов за сезон в РПЛ
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Колумбийский нападающий Матео Кассьерра стал шестым игроком в истории санкт-петербургского «Зенита», забившим 15 или больше голов за сезон в Российской Премьер-Лиге, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

До Кассьерры такого результата по три раза добивались форварды Артём Дзюба и Халк, по два раза достигали этой отметки нападающие Александр Кержаков и Сердар Азмун. Пятым игроком, забившим минимум 15 мячей за один сезон в РПЛ, стал вингер Малком.

В нынешнем сезоне 26-летний Матео провёл за «Зенит» 18 матчей в РПЛ, в которых отметился 15 голами и двумя результативными передачами. Действующее соглашение Кассьерры с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийского нападающего в € 9 млн.

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