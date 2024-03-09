Анчелотти: «Реал» по-прежнему считает, что дисквалификация Беллингема неправильная

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об отклонённой апелляции по дисквалификации полузащитника команды Джуда Беллингема на два матча чемпионата Испании за удаление по завершении игры 27-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:2).

«Мы обжаловали наказание, потому что оно преувеличено. Это не было оскорблением, как говорится в отчёте. Возможно, иногда он протестует, как и все остальные, некоторые даже более преувеличенно, чем он. Больше ничего, мы по-прежнему считаем, что санкция не является правильной», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

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Напомним, футболист был удалён в матче 27-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:2) после того, как на 90+9-й минуте Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии». Англичанин с возмущением обратился к арбитру встречи и получил красную карточку.