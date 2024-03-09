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Анчелотти: «Реал» по-прежнему считает, что дисквалификация Беллингема неправильная

Анчелотти: «Реал» по-прежнему считает, что дисквалификация Беллингема неправильная
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об отклонённой апелляции по дисквалификации полузащитника команды Джуда Беллингема на два матча чемпионата Испании за удаление по завершении игры 27-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:2).

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     2:0 Яремчук – 30'     2:1 Винисиус Жуниор – 45+5'     2:2 Винисиус Жуниор – 76'    
Удаления: нет / Беллингем – 90+9'

«Мы обжаловали наказание, потому что оно преувеличено. Это не было оскорблением, как говорится в отчёте. Возможно, иногда он протестует, как и все остальные, некоторые даже более преувеличенно, чем он. Больше ничего, мы по-прежнему считаем, что санкция не является правильной», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, футболист был удалён в матче 27-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:2) после того, как на 90+9-й минуте Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии». Англичанин с возмущением обратился к арбитру встречи и получил красную карточку.

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