«Я недоволен нашей игрой, нам сильно повезло». Личка – о победе в матче с «Ахматом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка остался недоволен игрой команды после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0).

«Я недоволен нашей игрой, так как знаю, что мы можем действовать лучше. Но сильная команда умеет побеждать и в таких матчах, как сегодня. У нас игра не шла, а соперник играл очень хорошо. Нам сильно повезло, что они не смогли забить. Главное, что команда выиграла и забрала три очка, что позволило приблизиться к первому месту на два балла», – приводит слова Личка официальный сайт бело-голубых.

После этой победы в активе московского «Динамо» стало 38 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на третьем месте в турнирной таблице. Отметим, что бело-голубые сократили отставание от лидирующего «Зенита» до двух очков.

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