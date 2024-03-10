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«Я недоволен нашей игрой, нам сильно повезло». Личка – о победе в матче с «Ахматом»

«Я недоволен нашей игрой, нам сильно повезло». Личка – о победе в матче с «Ахматом»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка остался недоволен игрой команды после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Чавес – 39'     2:0 Тюкавин – 62'    
Удаления: нет / Харин – 45+1'

«Я недоволен нашей игрой, так как знаю, что мы можем действовать лучше. Но сильная команда умеет побеждать и в таких матчах, как сегодня. У нас игра не шла, а соперник играл очень хорошо. Нам сильно повезло, что они не смогли забить. Главное, что команда выиграла и забрала три очка, что позволило приблизиться к первому месту на два балла», – приводит слова Личка официальный сайт бело-голубых.

После этой победы в активе московского «Динамо» стало 38 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на третьем месте в турнирной таблице. Отметим, что бело-голубые сократили отставание от лидирующего «Зенита» до двух очков.

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