Кайл Уолкер назвал экс-игрока «Тоттенхэма» лучшим партнёром по команде в своей карьере

Правый защитник и капитан «Манчестер Сити» Кайл Уолкер ответил на вопрос, кто является лучшим партнёром по команде, с которым ему доводилось играть.

«Я никогда не играл с игроком более качественным, чем Бэйл образца сезона-2012/2013. Я играю с таким бомбардиром, как Эрлинг Холанд, но в том сезоне любой удар Бэйла попадал в сетку», — приводит слова Уолкера Football Espana.

Напомним, Уолкер и Бэйл вместе выступали за «Тоттенхэм» с 2009 по 2013 год.

В сезоне-2012/2013 валлийский футболист принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 14 результативными передачами. После указанного сезона Бэйл перешёл в мадридский «Реал», за который выступал до 2022 года.

Уолкер в 2017 году перешёл в «Манчестер Сити».