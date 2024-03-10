Защитник «Урала» высказался о неудачных выступлениях екатеринбуржцев

Украинский защитник «Урала» Денис Кулаков прокомментировал неудачную серию выступлений команды. Екатеринбуржцы потерпели поражения в восьми из девяти последних матчей в Российской Премьер-Лиге.

«Паники нет, конечно. Неприятно. Серия затянулась. Чёрная полоса продолжается, но ничего страшного. Будем работать, исправлять ошибки и двигаться дальше. Ещё 10 туров впереди, всё нормально будет, я уверен», — приводит слова Кулакова «Спорт день за днём».

В данный момент «Урал» находится в зоне стыков, на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу. Команда, возглавляемая Виктором Гончаренко, завоевала 19 очков после 20 проведённых матчей. Напомним, вчера, 9 марта, «Урал» крупно проиграл «Зениту» со счётом 1:4.