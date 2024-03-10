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Защитник «Урала» высказался о неудачных выступлениях екатеринбуржцев

Защитник «Урала» высказался о неудачных выступлениях екатеринбуржцев
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Украинский защитник «Урала» Денис Кулаков прокомментировал неудачную серию выступлений команды. Екатеринбуржцы потерпели поражения в восьми из девяти последних матчей в Российской Премьер-Лиге.

«Паники нет, конечно. Неприятно. Серия затянулась. Чёрная полоса продолжается, но ничего страшного. Будем работать, исправлять ошибки и двигаться дальше. Ещё 10 туров впереди, всё нормально будет, я уверен», — приводит слова Кулакова «Спорт день за днём».

В данный момент «Урал» находится в зоне стыков, на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу. Команда, возглавляемая Виктором Гончаренко, завоевала 19 очков после 20 проведённых матчей. Напомним, вчера, 9 марта, «Урал» крупно проиграл «Зениту» со счётом 1:4.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 38'     0:2 Мостовой – 57'     0:3 Кассьерра – 67'     0:4 Сергеев – 81'     1:4 Бикфалви – 90+3'    
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