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Арбитр Федотов — об отменённом голе «Локо»: Пиняев пытался обмануть судью

Арбитр Федотов — об отменённом голе «Локо»: Пиняев пытался обмануть судью
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался об отменённом голе «Локомотива» в матче 20-го тура чемпионата с «Сочи» (2:2). Форвард железнодорожников Сергей Пиняев отличился на 90+1-й минуте, однако взятие ворот было отменено после просмотра арбитром видеоповтора.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Жемалетдинов – 2'     1:1 Юсупов – 4'     2:1 Глушенков – 42'     2:2 Алвес – 51'    
Удаления: Карпукас – 52' / Кордова – 75'

«Пиняев забивал гол «Сочи» рукой, VAR правильно вмешался и отменил гол «Локомотива». Было движение рукой вперёд, дальше мяч попал на сгиб предплечья – между предплечьем и плечом. Гол был забит незамедлительно, для VAR это простой момент. При этом эпизод открытый, надо смотреть, где находился судья. Правильное решение – отмена гола, штрафной и жёлтая карточка, Пиняев пытался обмануть арбитра – поэтому и жёлтая», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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