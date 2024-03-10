Арбитр Федотов — об отменённом голе «Локо»: Пиняев пытался обмануть судью

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался об отменённом голе «Локомотива» в матче 20-го тура чемпионата с «Сочи» (2:2). Форвард железнодорожников Сергей Пиняев отличился на 90+1-й минуте, однако взятие ворот было отменено после просмотра арбитром видеоповтора.

«Пиняев забивал гол «Сочи» рукой, VAR правильно вмешался и отменил гол «Локомотива». Было движение рукой вперёд, дальше мяч попал на сгиб предплечья – между предплечьем и плечом. Гол был забит незамедлительно, для VAR это простой момент. При этом эпизод открытый, надо смотреть, где находился судья. Правильное решение – отмена гола, штрафной и жёлтая карточка, Пиняев пытался обмануть арбитра – поэтому и жёлтая», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.