Булыкин: «Локомотив» штормит, но игра с «Сочи» была хорошей

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал игру железнодорожников в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2).

«Локомотив» штормит — мы это видим. Но игра с «Сочи» была хорошей: много голов, интрига, моменты. Во втором тайме «Локомотив» мог реализовать свои моменты и выиграть. У «Локомотива» не получилось, а «Сочи» — молодцы, потому что отстояли», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

10 марта состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Локомотив» и «Сочи». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан. Игра закончилась ничейным результатом — 2:2.