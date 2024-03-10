Игрок «Локо» Карпукас высказался о двух матчах без побед после возобновления сезона

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о результатах команды после рестарта сезона.

«Всё говорят наши результаты. Такой старт сезона. Я считаю, что сегодня мы наиграли на третий гол. Не знаю, из-за чего не забили — я никак не могу это прокомментировать», — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

10 марта состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Локомотив» и «Сочи». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан. Игра закончилась ничейным результатом — 2:2. Отметим, что в 19-м туре чемпионата страны железнодорожники потерпели поражение от московского «Динамо» со счётом 1:2.