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Александр Мостовой высказался о вероятном трансфере Мбаппе в «Реал»

Александр Мостовой высказался о вероятном трансфере Мбаппе в «Реал»
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Бывший футболист «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о вероятном трансфере Килиана Мбаппе в «Реал».

«Ух! Это будет потрясающе. Когда лучший игрок присоединится к тем, кто уже есть в «Реале», это будет мощно. Получится команда с наибольшим атакующим потенциалом, – заявил Мостовой в интервью AS.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Мбаппе в нынешнем сезоне сыграл за «ПСЖ» в 34 матчах, в которых отметился 34 забитыми мячами, а также семью голевыми передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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