Акинфеев, Глебов и Тюкавин — в сборной 20-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 20-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в составе — у «Факела» (трое футболистов). Также в сборную вошли игроки ЦСКА, «Пари НН», «Ростова», «Зенита», «Локомотива» и «Динамо». Тренером символической сборной мы выбрали Сергея Ташуева («Факел»).

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Защитники: Кирилл Гоцук («Пари НН»), Виллиан Роша (ЦСКА), Райан Сенаджи («Факел»).

Полузащитники: Ильнур Альшин («Факел»), Ираклий Квеквескири («Факел»), Данил Глебов («Ростов»), Дуглас Сантос («Зенит»).

Нападающие: Максим Глушенков («Локомотив»), Мохаммад Мохеби («Ростов»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Главный тренер: Сергей Ташуев («Факел»).

Подробнее о символической сборной 20-го тура можно почитать по ссылке: