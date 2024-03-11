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Тренер «Факела» рассказал, какая тактика помогла обыграть «Спартак» в матче РПЛ

Тренер «Факела» рассказал, какая тактика помогла обыграть «Спартак» в матче РПЛ
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о победе во встрече со «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 37'     0:2 Пруцев – 66'    

«Прессинг мы называем «круглый мяч». Это когда 10 футболистов должны компактно перекатываться и оказывать давление на всех участках поля без разрывов. Образовывается круг. Мы для себя выработали термин «круглый мяч». Всё должно быть узко и близко к сопернику, чтобы они натыкались на наших футболистов. Именно когда мы без мяча.

Мне не кажется, что «Спартак» измельчал, потому что у них своя команда, а у меня — своя. У «Спартака» хорошие футболисты, но почему проблемы у «Спартака» — это не моя тема», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, 10 марта завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и воронежский «Факел». Встреча закончилась победой подопечных Сергея Ташуева со счётом 2:0. «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после 20 туров в чемпионате России.

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