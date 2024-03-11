Объявлена символическая сборная 20-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Так, лучшим игроком 20-го тура с оценкой 9,2 стал защитник ПФК ЦСКА Виллиан Роша. Вторую по величине оценку (8,7) получили сразу два футболиста — голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и полузащитник «Зенита» Клаудиньо. Всего в символическую сборную тура попали четыре игрока «Зенита», три игрока ПФК ЦСКА и по два представителя из «Оренбурга» и московского «Динамо».

Фото: Whoscored

Сборная 20-го тура РПЛ: Игорь Акинфеев (ПФК ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»), Виллиан Роша (ПФК ЦСКА), Данила Хотулёв («Оренбург»), Арсен Адамов («Оренбург»), Клаудиньо («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Луис Чавес («Динамо»), Келлвен (ПФК ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»), Матео Кассьерра («Зенит»).