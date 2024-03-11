«Челси» — «Ньюкасл Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 28-го тура АПЛ

В понедельник, 11 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Джон Брукс (Лестер). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Челси»: Петрович, Гюсто, Дисаси, Чалоба, Кукурелья, Кайседо, Энцо Фернандес, Галлахер, Палмер, Стерлинг, Джексон.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Ливраменто, Шер, Ботман, Бёрн, Гимарайнс, Уиллок, Лонгстафф, Альмирон, Гордон, Исак.

После 26 матчей чемпионата Англии «Челси» набрал 36 очков и занимает 11-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей АПЛ «Ньюкасл» заработал 40 очков и располагается на 10-й строчке. В матче первого круга «сороки» на домашней арене разгромили лондонцев — 4:1.