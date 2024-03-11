Нагельсман определится со своим будущим перед началом Евро-2024 — Флориан Плеттенберг

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман намерен объявить клуб, в который он перейдёт после Евро-2024, до начала европейского турнира. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Нагельсман хочет принять решение о своём будущем до начала Евро, и объявить о новой команде в апреле или мае. Сообщается, что во время турнира и непосредственно перед ним Юлиан хочет полностью сосредоточиться на работе со сборной и не отвлекаться на вопросы относительно своей дальнейшей работы.

Ранее сообщалось, что немецкий футбольный союз хотел бы видеть наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа главным тренером сборной Германии на чемпионате мира — 2026, если Юлиан Нагельсман покинет национальную команду по завершении Евро-2024.