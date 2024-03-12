Полузащитник «Ливерпуля» Мак Аллистер рассказал о скандальном эпизоде в матче с «Ман Сити»

Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер прокомментировал эпизод матча его команды против «Манчестер Сити» (1:1), в котором на 90+9 минуте вингер горожан Жереми Доку попал ногой в грудь аргентинцу в своей штрафной.

«По моему мнению, это чистый пенальти. Думаете, только я так считаю? Мне больше нечего добавить. Думаю, арбитр очень хорошо работал на протяжении всей игры, но, на мой взгляд, он допустил ошибку в последнем решении», – цитирует полузащитника Goal.com.

Напомним, «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 64 очка. «Манчестер Сити», в свою очередь, находится на третьем месте, записав в свой актив 63 очка.

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