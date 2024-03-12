«Он сказал: вот ты козёл!» Воспитанник «Краснодара» вспомнил диалог со Сторожуком

Бывший футболист «Краснодара» Олег Исаенко рассказал о диалоге с экс-наставником чёрно-зелёных, а ныне главным тренером «Арсенала» Александром Сторожуком.

«В этом сезоне мы с «Химками» играли с «Арсеналом» Сторожука, и я забил второй гол. Общались с ним после матча, и он такой: «Вот ты козёл! Я от тебя требовал чаще забегать в штрафную и открываться, и ты моё же оружие использовал против меня». До этого его команде и Манелов (экс-игрок «Краснодара» выступает за «Торпедо». — Прим. «Чемпионата») забивал. Вырастил футболистов на свою голову», — рассказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Исаенко является воспитанником «Краснодара», прошёл путь от академии до основной команды, куда перешёл в марте 2022 года. За «быков» защитник провёл 12 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Летом 2023 года Исаенко перешёл в «Химки». Сумма трансфера составила € 55 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 450 тыс. В нынешнем сезоне Исаенко сыграл 19 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.