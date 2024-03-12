Воспитанник «Краснодара» рассказал об общении с Сергеем Галицким

Воспитанник «Краснодара», а ныне футболист «Химок» Олег Исаенко рассказал об общении с владельцем кубанского клуба Сергеем Галицким.

«Сергей Николаевич — очень добрый и открытый человек. Очень часто, ещё будучи совсем юным, видел его на нашей базе. Он постоянно ходил на наши тренировки в академии, мог спокойно подойти и пообщаться с любым игроком: спросить, как дела, поддержать. Однажды после матча он подбодрил меня: «Молодец, отлично сыграл». О нём только отличные воспоминания. Он очень увлечён футболом и своей академией, поэтому внимательно смотрит все матчи, в том числе юношей. Для него это очень важно», — рассказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Исаенко является воспитанником «Краснодара», прошёл путь от академии до основной команды, куда перешёл в марте 2022 года. За «быков» защитник провёл 12 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Летом 2023 года Исаенко перешёл в «Химки». Сумма трансфера составила € 55 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 450 тыс. В нынешнем сезоне Исаенко сыграл 19 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.