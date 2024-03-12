Воспитанник «Краснодара» Исаенко — о возвращении в клуб: таких мыслей давно нет

Воспитанник «Краснодара», а ныне футболист «Химок» Олег Исаенко рассказал, что не думает о возвращении в кубанский клуб.

«Таких мыслей давно нет. Это пройденный этап. Я играю за «Химки», прогрессирую здесь. Планирую делать это и дальше. Помог бы я нынешнему «Краснодару»? Думаю, нет. У них всё и так хорошо. Кому точно помогу, так это «Химкам» в борьбе за первое место», — рассказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Исаенко является воспитанником «Краснодара», прошёл путь от академии до основной команды, куда перешёл в марте 2022 года. За «быков» защитник провёл 12 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Летом 2023 года Исаенко перешёл в «Химки». Сумма трансфера составила € 55 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 450 тыс. В нынешнем сезоне Исаенко сыграл 19 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.