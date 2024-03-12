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Тикнизян: об объявлении решений после VAR узнал в день игры — на поле даже не расслышал

Тикнизян: об объявлении решений после VAR узнал в день игры — на поле даже не расслышал
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о судейском нововведении в чемпионате России по футболу, в соответствии с которым арбитры объявляют всему стадиону о своём решении после просмотра видеоповтора.

«О введении системы объявлений решения судьями после VAR я услышал только в день игры. Но на поле я даже не расслышал, что арбитр говорил, потому что на стадионе было большое эхо. Наверное, так будет удобнее. Посмотрим, как это будет реализовываться на практике дальше», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, впервые в истории Российской Премьер-Лиги судья объявил решение на весь стадион в матче 20-го тура между «Локомотивом» и «Сочи» (2:2), который состоялся в воскресенье, 10 марта. На 75-й минуте матча арбитр игры Сергей Чебан после вмешательства VAR удалил игрока южан Серхио Кордову.

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