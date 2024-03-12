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Манелов — о шансах «Торпедо» на выход в РПЛ: неважно, с какого места, но задача решаема

Манелов — о шансах «Торпедо» на выход в РПЛ: неважно, с какого места, но задача решаема
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Нападающий московского «Торпедо» Ираклий Манелов высказался о шансах автозаводцев заработать право вернуться в РПЛ по итогам нынешнего сезона в Мелбет Первой лиге.

«Всё зависит от нас, я могу так сказать. Всей командой надо верить в то, что мы сможем решить эту задачу. Если каждый будет верить, то мы сможем это выполнить. Неважно, с какого места, но эта задача решаема», — сказал Манелов в эфире «Матч ТВ».

«Торпедо» занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 22 матча. Лидируют в чемпионате подмосковные «Химки», в активе которых 42 очка. В 23-м туре «Торпедо» на выезде встретится со «СКА-Хабаровск». Встреча состоится 18 марта, начало в 18:00 мск.

Турнирная таблица Первой лиги сезона-2023/2024
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