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Алан Ширер высказался об игре защитника «Ливерпуля» Джо Гомеса в этом сезоне

Алан Ширер высказался об игре защитника «Ливерпуля» Джо Гомеса в этом сезоне
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Бывший нападающий «Ньюкасла», «Блэкберна» и сборной Англии Алан Ширер похвалил центрального защитника «Ливерпуля» Джозефа Гомеса за игру в нынешнем сезоне.

«Он стал лучше. Думаю, раньше он часто допускал ошибки, не так ли? Если бы я играл против него, то это было бы круто, потому что я был бы уверен, что свой шанс получу. Сейчас этого в игре Джо Гомеса нет», — приводит слова Ширера журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.

Гомесу 26 лет, за «Ливерпуль» он играет с 2015-го. Действующий контракт английского защитника с мерсисайдским клубом рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста «красных» в € 22 млн. «Ливерпуль» после 28 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 64 очка.

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