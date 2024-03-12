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Александр Гришин поделился ожиданиями от матча Кубка России ЦСКА — «Ростов»

Александр Гришин поделился ожиданиями от матча Кубка России ЦСКА — «Ростов»
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Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) ЦСКА — «Ростов». Игра состоится сегодня, 12 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:15 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, сегодня ЦСКА и «Ростов» будут играть основными составами. Я вчера видел, как команда Карпина тренировалась, там все основные футболисты приехали. Будет хороший футбол, потому что «Ростов» по делу обыграл «Краснодар», а ЦСКА неплохо выступил с сильными «Крыльями».

Обе команды в форме. «Ростов» от своего футбола не откажется: будет прессинговать высоко, а армейцы будут пытаться искать шансы на контратаках. Фаворитом назову ЦСКА, потому что не надо сбрасывать со счетов фактор домашнего поля. Поддержка болельщиков будет хорошая: матч пройдёт без Fan ID, время для людей удобное», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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