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Тренер «ПСЖ» Энрике: Мбаппе? Я вижу, что руководство клуба полностью доверяет ему

Тренер «ПСЖ» Энрике: Мбаппе? Я вижу, что руководство клуба полностью доверяет ему
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, как выстраиваются взаимоотношения руководства французского гранда и нападающего Килиана Мбаппе.

«С момента моей первой встречи с Луишом Кампушем (спортивный директор «ПСЖ». — Прим. «Чемпионата») и президентом клуба, я всегда чувствовал, что они полностью ему доверяют и поддерживают. Текущий проект является новинкой и отличается от предыдущих тем, что сейчас в клубе много молодых футболистов», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, в последние месяцы активно появляется информация о том, что по окончании контракта, который истекает в конце нынешнего сезона, Мбаппе покинет «ПСЖ» и присоединится к мадридскому «Реалу». Сообщалось, что президент «сливочных» Флорентино Перес уже сообщил тренерскому штабу о приходе нападающего в клуб.

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