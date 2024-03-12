Луис Энрике: необходимо контролировать игровое время таких футболистов, как Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, чем обусловлена ротация нападающего парижского клуба Килиана Мбаппе в последних матчах Лиги 1.

«Мы индивидуально изучаем каждую мелочь, связанную с наши игроками. Все матчи важны, как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Необходимо контролировать игровое время таких крайне взрывных футболистов, как Мбаппе и Дембеле. У них умопомрачительная скорость, сопряжённая с рисками. Это означает, что при определённых обстоятельствах они должны играть либо больше, либо меньше минут», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, Мбаппе не провёл 90 минут на поле ни в одном из последних четырёх матчей чемпионата Франции. Ранее, на фоне слухов об уходе нападающего в мадридский «Реал», Энрике заявлял, что «ПСЖ» рано или поздно придётся научиться играть без Мбаппе.