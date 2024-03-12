Радченко — об Абаскале: терпение руководства «Спартака» когда-то закончится

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о главном тренере московского «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Мы очень долго говорим о «Спартаке» и Абаскале. Мы видим состояние «Спартака» после сборов, команда сыграла вничью с «Зенитом», но в этой игре ничего сверхъестественного не показала. Всё будет зависеть от руководства «Спартака», ведь терпение когда-то заканчивается. Надо смотреть, какие задачи есть у команды на оставшийся сезон. Может быть, дадут Абаскалю доработать, но это всё внутренние дела команды», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее в СМИ появлялась информация, что красно-белые приняли решение расстаться с испанским специалистом, а на замену ему рассматриваются сразу несколько кандидатов.