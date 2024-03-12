Трансляцию матча Россия — Сербия могут не показать в федеральном эфире

Владелец компании «Телеспорт» Пётр Макаренко пока не договорился с федеральным телеканалом «Матч ТВ» по показу прямой трансляции товарищеского матча между сборными России и Сербии. Макаренко предложил права на трансляцию социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

«Матч с Сербией действительно отсутствует в опубликованной нами телепрограмме на предстоящую неделю. На сегодняшний день по состоянию на 11 утра подписанного договора на эту игру, как и на матч с Парагваем, у нас нет.

Могу лишь подтвердить, что, учитывая зрительский интерес, культурные и дружеские связи с Сербией и статусность сербской команды, мы, конечно, заинтересованы в показе этой игры на «Матч ТВ», о чём не раз говорили нашим партнёрам-правообладателям», — приводит слова генерального продюсера «Матч ТВ» Александра Тащина журналист Иван Карпов.