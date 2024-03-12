Иньеста: такие молодые игроки, как Ямал и Кубарси, не должны тащить на себе «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андреас Иньеста поделился мнением относительно того, что в нынешнем составе сине-гранатовых есть несколько футболистов, не достигших совершеннолетнего возраста, например, 16-летний вингер Ламин Ямал и 17-летний центральный защитник Пау Кубарси.

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«С одной стороны, это исключительное событие, что такие молодые парни попадают в первую команду и так хорошо играют. С другой стороны, я думаю, что такие вещи всегда являются результатом того, что команда находится в кризисе. В центре — пример Гвардиолы, который придал уверенности Педро и Бускетсу, но поместил их в более позитивный контекст. Я не думаю, что такие молодые игроки должны тянуть за собой такую требовательную команду, как «Барса». Кроме того, нужно быть осторожными, ведь очень сложно балансировать между потребностями команды и желанием ребёнка», — приводит слова Иньесты AS.