Андрес Иньеста: вылет «Барселоны» из ЛЧ станет тяжёлым испытанием для клуба

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о грядущем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сине-гранатовые встретятся с «Наполи». Игра состоится сегодня, 12 марта.

«В прошлой игре «Барса» хорошо провела первый тайм, но не выиграла. «Наполи» стал лучше с того момента, в то время как Хави потерял двух важных игроков — Педри и де Йонга. Я верю в прогресс «Барсы», но это будет нелегко в связи с тем, что окружает клуб. По этой причине потенциальный вылет из Лиги чемпионов может стать тяжёлым испытанием для клуба.

Ответный матч пройдёт на стадионе «Монтжуике», но это не «Камп Ноу». Не знаю, от чего это зависит: от географии, климата, привычек, но это аспект, который усложняет ситуацию для «Барсы». Я надеюсь, что на матче с «Наполи» будет такая же волшебная атмосфера, как и на «Камп Ноу», — приводит слова Иньесты AS.

Напомним, стадион «Барселоны» «Камп Ноу» находится на реконструкции.

Матч «Барселона» — «Наполи» начнётся в 23:00 мск.