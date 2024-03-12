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Лукин: мне всё равно, сколько лететь в Уругвай. Лишь бы играть за свою страну

Лукин: мне всё равно, сколько лететь в Уругвай. Лишь бы играть за свою страну
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Защитник московского ЦСКА и молодёжной сборной России Матвей Лукин поделился мнением о предстоящих матчах национальной команды в Уругвае.

«Матчи с Уругваем за молодёжку — шикарный опыт. В наше время играть с такими топ-командами не всем удается. Едем только за победой. У нас очень сильная команда. Думаю, мы покажем красивый футбол и выиграем.

Когда ты представляешь свою страну и играешь за герб, за всех, кто за тебя переживает, то вообще неважно, куда лететь и сколько часов. Лично мне всё равно — лишь бы играть за свою страну. Когда приедем в сборную, разберём соперника. Я не вчитывался в списки, потому что сейчас было важно сыграть матч за клуб. Отдохнём немножко, и будем готовиться к Уругваю», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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