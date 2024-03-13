Спортдиректор Деку высказался об прогрессе защитника Пау Кубарси под руководством Хави

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал прогресс юного защитника академии Пау Кубарси в первой команде под руководством Хави.

«Каждый раз, когда Кубарси сталкивается с более сложными задачами, начиная с игры за юношескую команду, мы даём ему возможность вырасти. Мы сначала отправляли его в резервную команду, затем из резервной команды в основную. Пау очень скромный. Он хочет учиться и у него есть индивидуальность. Дебют в Лиге чемпионов – это всегда сложно, но он показал высокий уровень.

Футбол не имеет возраста. Кубарси и другие юноши – это игроки, у которых невероятный талант, который нужно брать и развивать», – приводит слова Деку Mundo Deportivo.

Напомним, в игре с неаполитанцами Пау Кубарси дебютировал в Лиге чемпионов. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн. Защитник принял участие в 12 матчах основной команды во всех турнирах.

Отметим, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанская «Барселона» и итальянский «Наполи» завершился победой сине-гранатовых со счётом 3:1. По сумме двух встреч (4:2) каталонская команда вышла в четвертьфинал турнира.

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