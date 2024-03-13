Игрок «Ростова» Вахания: не хочется снова паузу — три месяца готовились ради трёх игр

Правый защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в выездном ответном матче 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России (0:2, 1:3 по сумме двух встреч).

«Первый тайм в матче с ЦСКА у «Ростова» получился неплохим, но во втором стали совершать много необязательных ошибок. Поэтому и проиграли, как раз во втором тайме все мячи и пропустили.

Возвращением после сборов можно быть довольным, команда вернулась в неплохой форме. Но надо работать дальше. Раз проиграли ЦСКА, значит, мы ещё не в лучшем состоянии.

Впереди снова пауза в чемпионате, посмотрим, как она повлияет на футболистов. Конечно, не хотелось бы, чтобы она была, потому что мы три месяца готовились ради трёх игр, а теперь нужно готовиться снова», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Ростов» уступил на выезде ЦСКА со счётом 0:2 и покинул верхнюю сетку плей-офф Кубка России, переместившись в нижнюю сетку (Путь регионов). До этого в двух домашних мартовских матчах РПЛ жёлто-синие одержали две победы — над «Крыльями Советов» (2:0) и «Краснодаром» (2:1).