Бубнов: Амарал не будет приглашать Ивича в «Спартак», так как плохо его знает

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о возможных кандидатах на замену главному тренеру московского «Спартака» Гильермо Абаскалю в случае увольнения испанского специалиста. После возобновления сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» не смог забить в первых двух матчах чемпионата страны. Красно-белые на выезде сыграли вничью с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0) и уступили воронежскому «Факелу» (0:2) в «Лужниках».

«Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал, в обязанности которого входит поиск нового главного тренера, скорее всего, не будет рассматривать кандидатуры российских специалистов. В первую очередь он хорошо знает португальских тренеров. Отсюда и муссируется в прессе вариант с главным тренером «Браги» Артуром Жорже.

В целом португальский специалист ничем особенным в Европе не отметился. Тот же вылет от «Карабаха» в Лиге Европы о чём-то должен говорить. Но он хотя бы занимал третье место в чемпионате Португалии.

Раньше в «Спартак» активно сватали главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича, но у этой кандидатуры есть одна серьёзная проблема. Амарал не будет приглашать рулевого «быков», так как плохо его знает.

Если договориться с Жорже не получится, то можно вести переговоры с топовыми тренерами из Европы, благо безработных специалистов хватает. Да, придётся выложить солидные деньги, но просто можно сравнить опыт и достижения того же Сарри или Бенитеса с Абаскалем. Переговоры с ними возможны, Амарал и приглашался именно для этого. Пускай отрабатывает зарплату», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 20 матчей.