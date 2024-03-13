«Даже Мостовой лучше Абаскаля». Бубнов — о кандидатах на пост главного тренера «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов назвал возможных кандидатов на место главного тренера красно-белых в случае увольнения Гильермо Абаскаля из числа российских специалистов. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 20 матчей.

«Что касается российских тренеров, поставь любого из РПЛ, и хуже не будет, чем при Абаскале, а то, может, и лучше. Гильермо в сравнении с ними — недоразумение. Марцел Личка — идеальный кандидат, но его даже не рассматривают.

В России хватает и свободных тренеров, которые неплохо заменили бы Абаскаля. Можно вспомнить тех же Шалимова, Писарева, Титова, Аленичева и других. В конце концов, можно переманить Тихонова из «Енисея». Даже Мостовой лучше Абаскаля. Александр сейчас учится в высшей школе тренеров, и есть ощущение, что он показал бы результат не хуже, чем испанец.

Черчесов и Карпин уже работали в «Спартаке» и не показали выдающихся результатов. Также их не любит большая часть фанатов. Смысла приглашать их вновь нет. К тому же тренер «Ростова» возглавляет сборную, а это ни в какие ворота не лезет в ситуации с красно-белыми», — приводит слова Бубнова Sportbox.