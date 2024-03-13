«Фантастическая поддержка». Гинер обратился к болельщикам ЦСКА после матча с «Ростовом»

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер поблагодарил болельщиков за поддержку на ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:0). В составе ЦСКА отличились защитник Илья Агапов и нападающий Тамерлан Мусаев.

«На стадионе была невероятная атмосфера! Наши болельщики, без которых нет футбола и нет нас, весь матч гнали команду вперёд. Фантастическая поддержка, и, конечно, ребята не могли подвести и выиграли благодаря вам! Вы в очередной раз доказали, что вы — наш настоящий 12-й игрок. Спасибо вам!» — приводит слова Гинера пресс-служба ЦСКА.

Напомним, в первом матче в Ростове команды сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась 29 ноября 2023 года. На восьмой минуте в свои ворота мяч отправил защитник ЦСКА Кирилл Набабкин. На 33-й минуте форвард армейцев Антон Заболотный сравнял счёт.