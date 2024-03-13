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Воспитанник «Краснодара» Исаенко: очень хотел сыграть против родного клуба

Воспитанник «Краснодара» Исаенко: очень хотел сыграть против родного клуба
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Защитник подмосковных «Химок» Олег Исаенко прокомментировал победу в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:0). Футболист отметился голом на 57-й минуте.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
12 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Хосонов – 25'     2:0 Исаенко – 57'    

«Непринципиальная встреча, но очень хотел сыграть против «Краснодара», который воспитал меня. Был очень рад выйти, сыграть, забить. Они чаще атаковали, мы оборонялись и смогли на быстрых атаках сделать своё дело. Забили два гола и, самое важное, не пропустили.

Честно, не знаю, с кем хотел бы играть дальше. Чем сильнее команда будет, тем лучше — нам интереснее», — сказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее 24-летний Олег Исаенко находился в структуре «Краснодара».

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