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Экс-игрок «Краснодара» Пикущак: логика увольнения Ивича понятна только Галицкому

Экс-игрок «Краснодара» Пикущак: логика увольнения Ивича понятна только Галицкому
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Бывший футболист «Краснодара» Игорь Пикущак высказался по поводу увольнения из кубанского клуба Владимира Ивича.

«Сложно комментировать такую ситуацию, как увольнение Ивича. Старт сезона и вчерашний матч Кубка с «Химками» показали, что в «Краснодаре» что-то не так. Думаю, что с этим и связано решение Галицкого. Логику увольнения понимает только он, для меня это странно. Посреди сезона увольнять тренера, который вёл команду к чемпионству. Уверен, что он бы выправил ситуацию», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей.

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