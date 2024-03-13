Зырянов рассказал о разговоре с Семаком после возвращения в «Зенит»

Бывший футболист Константин Зырянов, занимающий должность советника председателя правления «Зенита», рассказал о разговоре с наставником сине-бело-голубых Сергеем Семаком после возвращения в санкт-петербургский клуб.

«Сергей Богданович сказал, что был заинтересован. Мы переговорили, он говорит, да, это хорошее дело, это вообще здорово, и подспорье и для меня будет потом в конце сезона все эти выкладки посмотреть, все твои выводы, которые ты сделаешь по каждому футболисту», — сказал Зырянов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, Зырянов выступал за сине-бело-голубых с 2007 по 2017 год. В составе «Зенита» полузащитник трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА. Отметим, что с 2022 по 2023 год российский специалист возглавлял футбольный клуб «Черноморец».