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В «Спартаке» сообщили, что рассмотрение дела Промеса в Дубае займёт ещё некоторое время

В «Спартаке» сообщили, что рассмотрение дела Промеса в Дубае займёт ещё некоторое время
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о ситуации с нападающим красно-белых Квинси Промесом.

«Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять ещё некоторое время. Клуб находится в контакте с представителями игрока», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 29 февраля 32-летний Квинси Промес был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сообщалось, что форварда задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии.

Ранее в Нидерландах Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ещё ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом.

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