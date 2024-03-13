Воспитанник «Зенита» Илья Зуев: Кержаков многое почерпнул из методов Спаллетти

Защитник «Волгаря» Илья Зуев высказался о тренерских качествах Александра Кержакова, с которым он совместно работал в клубе «Томь».

«Кержаков в «Томи» только начинал тренерскую карьеру. Ему было тяжеловато, хотя с его приходом мы заиграли достойно. Он больше мотиватор, чем тактик: хорошо настраивал нас на матчи. Было видно, что он многое почерпнул из методов Лучано Спаллетти: у них были похожие сборы, упражнения, беговые занятия», — рассказал Зуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Зуев перешёл в «Волгарь» из «Акрона» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 30-летнего защитника в € 300 тыс.