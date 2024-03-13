Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико М — Интер М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воспитанник «Зенита» Илья Зуев: Кержаков многое почерпнул из методов Спаллетти

Воспитанник «Зенита» Илья Зуев: Кержаков многое почерпнул из методов Спаллетти
Комментарии

Защитник «Волгаря» Илья Зуев высказался о тренерских качествах Александра Кержакова, с которым он совместно работал в клубе «Томь».

«Кержаков в «Томи» только начинал тренерскую карьеру. Ему было тяжеловато, хотя с его приходом мы заиграли достойно. Он больше мотиватор, чем тактик: хорошо настраивал нас на матчи. Было видно, что он многое почерпнул из методов Лучано Спаллетти: у них были похожие сборы, упражнения, беговые занятия», — рассказал Зуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Зуев перешёл в «Волгарь» из «Акрона» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 30-летнего защитника в € 300 тыс.

Материалы по теме
«Предлагали перейти в «Вильярреал». Был перспективен в «Зените», но так и не сыграл в РПЛ
Эксклюзив
«Предлагали перейти в «Вильярреал». Был перспективен в «Зените», но так и не сыграл в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android