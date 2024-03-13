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«Родина» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:00

«Родина» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:00
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В матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся московская «Родина» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
13 марта 2024, среда. 18:00 МСК
Родина
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее «Урал» занял третье место в группе В, где соперниками были «Локомотив», «Ростов» и «Рубин». В 1/8 финала Пути регионов «Родина» обыграла «Черноморец» со счётом 3:0.

«Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 20 матчей. «Родина» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 34 очка за 22 матча.

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