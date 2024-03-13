Врач ЦСКА Безуглов рассказал, что хавбек армейцев Саша Зделар получил ушиб крестца

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии получившего повреждение полузащитника армейцев и сборной Сербии Саши Зделара.

«У Саши Зделара ушиб крестца. В ближайшее время он пройдёт дополнительное обследование, но участию в сборе национальной команды Сербии это повреждение с большой вероятностью помешать не должно», — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА.

Напомним, Зделар выступает за ЦСКА с 2022 года. В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провёл 23 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Действующий контракт сербского футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Зделара в € 4 млн.