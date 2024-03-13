Дмитрий Булыкин: у «Краснодара» были серьёзные причины для увольнения Ивича

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива», «Аякса» и сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал отставку Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Я думаю, что в «Краснодаре» были серьёзные причины для увольнения Ивича. Команда вылетела из Кубка России, потеряла первое место, показывает незрячую игру после зимней паузы, и это всё наложило отпечаток. Я думаю, что по футбольному плану Ивичу могли дать ещё два-три матча, учитывая, что будет перерыв на сборные и есть время исправить игру команды. У руководства «Краснодара» другое мнение и, может быть, уже есть другой тренер», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, о расставании с Ивичем «Краснодар» объявил сегодня, 13 марта.