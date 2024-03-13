Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико М — Интер М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин: у «Краснодара» были серьёзные причины для увольнения Ивича

Дмитрий Булыкин: у «Краснодара» были серьёзные причины для увольнения Ивича
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива», «Аякса» и сборной России по футболу Дмитрий Булыкин прокомментировал отставку Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Я думаю, что в «Краснодаре» были серьёзные причины для увольнения Ивича. Команда вылетела из Кубка России, потеряла первое место, показывает незрячую игру после зимней паузы, и это всё наложило отпечаток. Я думаю, что по футбольному плану Ивичу могли дать ещё два-три матча, учитывая, что будет перерыв на сборные и есть время исправить игру команды. У руководства «Краснодара» другое мнение и, может быть, уже есть другой тренер», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, о расставании с Ивичем «Краснодар» объявил сегодня, 13 марта.

Материалы по теме
Денис Давыдов: Ивич в «Спартаке»? Ему пора ехать домой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android