Игрок ЦСКА Гаич: всей командой поздравили Агапова с первым голом за ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Милан Гаич высказался о первом голе одноклубника Ильи Агапова в составе красно-синих. Вчера, 12 марта, ЦСКА обыграл «Ростов» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Армейцы выиграли со счётом 2:0. За ЦСКА голами отметились защитник Илья Агапов и нападающий Тамерлан Мусаев.

«Очень рад за Илью Агапова, он хороший парень и игрок. Он здорово готовился на сборах на позиции латераля, и вот теперь получилось забить. Поздравили Илью всей командой», — сказал Гаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в первом матче в Ростове команды сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась 29 ноября 2023 года. На восьмой минуте в свои ворота мяч отправил защитник ЦСКА Кирилл Набабкин. На 33-й минуте форвард армейцев Антон Заболотный сравнял счёт.