«Волгарь» — «Ахмат»: Ильин забил второй мяч гостей на 58-й минуте
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В эти минуты проходит матч первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются астраханский «Волгарь» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Центральный» в Астрахани. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). «Ахмат» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
13 марта 2024, среда. 15:30 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Олейников – 28' 0:2 Ильин – 59' 1:2 Жамалетдинов – 73'
На 58-й минуте второй мяч «Ахмата» забил форвард Владимир Ильин. Ранее, на 28-й минуте, счёт открыл нападающий грозненцев Иван Олейников.
Ранее «Ахмат» занял третье место в группе С, где соперниками были санкт-петербургский «Зенит», калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов». В 1/8 финала Пути регионов «Волгарь» обыграл тольяттинский «Акрон» со счётом 1:0.
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