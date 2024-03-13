Бышовец не исключил, что Галицкий мог уволить тренера «Краснодара» Ивича на эмоциях

Бывший наставник московского «Локомотива» Анатолий Бышовец высказался об увольнении с поста главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича. Об отставке сербского специалиста стало известно в среду, 13 марта. Бышовец предположил, мог ли владелец «быков» Сергей Галицкий принять подобное решение на эмоциях.

«Стоило ли пожертвовать личными эмоциями ради общего успеха? Сложный вопрос. Потому что бывают ситуации, когда иначе поступить нельзя. Я в какой-то степени понимаю Сергея Галицкого, так как у меня была схожая ситуация, когда я работал в «Маритиму». Иногда после сказанного нет дороги обратно. Мы не знаем истины, но можем предполагать. Не исключаю, что произошло и такое.

Тому, что создал в России Галицкий, нет аналогов. «Краснодар» — абсолютно частный проект. Сергей вкладывает в него огромные суммы, и клуб постепенно идёт к вершине. Поэтому я не могу критиковать его за подобные решения. У него огромный опыт. Если он так решил, значит, ему кажется, что так будет лучше для всех. В конце концов, это хозяин», — приводит слова Бышовца RT.

Напомним, Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. В прошлом году он вывел «быков» в финал Кубка России, а в нынешнем сезоне боролся за чемпионство.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.