Кержаков: в «Краснодаре» Ивич показал уровень, но прагматичный футбол не подошёл Галицкому

Российский тренер Александр Кержаков оценил работу бывшего главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича, который был уволен сегодня, 13 марта, на следующий день после того, как «Краснодар» вылетел из Фонбет Кубка России.

«Сложно говорить, логично увольнение Ивича из «Краснодара» или нет. У меня нет никакой информации, что происходит внутри клуба. Если смотреть со стороны, то, конечно, увольнение Ивича было неожиданным. По крайней мере для меня.

Для меня не существовало чемпионской гонки, потому что я уверен, что «Зенит» станет чемпионом в очередной раз в этом сезоне. Прагматичный футбол, который проповедовал Ивич — футбол сбалансированный, который так не любит Сергей Галицкий. Наверное, такой футбол не подошёл руководителю клуба. К сожалению, Галицкому что-то не нравилось в действиях Ивича. Нельзя не отметить, что Ивич — очень качественный специалист, который показал свой уровень за всё это время, что работал в «Краснодаре», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.