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Шишкин: «Зенит» — чемпион, там нет подводных течений, как у «Краснодара» и «Спартака»

Шишкин: «Зенит» — чемпион, там нет подводных течений, как у «Краснодара» и «Спартака»
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Бывший российский защитник Роман Шишкин высказался о последних событиях внутри своих бывших команд — «Краснодара» и «Спартака».

«Теперь «Зенит» потирает ручки, что Ивича убрали, что у «Спартака» не идёт игра. Все спрашивают: почему «Зенит» — чемпион? Потому что у них всё стабильно. У них нет никаких подводных течений, которые творятся у «Спартака», «Краснодара» и так далее. Ощущение, что больше идёт работа не на сам результат, а где-то около футбола. Это обидно, и это влияет на результат. На «Краснодаре» такое тоже скажется.

Просто жалко Ивича и историю, которая могла получиться красивой. Пускай «Краснодар» не стал бы чемпионом, но то, что принёс в команду Ивич — это заметно и видно. Поругаться всегда просто. Но лучше всё проанализировать с холодной головой и плясать от этого», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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