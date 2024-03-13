Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико М — Интер М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе хочет подать в суд на шашлычную из Марселя

Мбаппе хочет подать в суд на шашлычную из Марселя
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет подать в суд на шашлычную из Марселя. Об этом сообщает французское издание RMC Sport.

По информации источника, юристы 25-летнего футболиста заметили, что заведение использует имя Килиана в коммерческих целях без его разрешения. Так, в меню шашлычной представлен кебаб с булочкой, описание которой — «такая же круглая, как череп Мбаппе».

Отмечается, что Мбаппе – не единственный, чьё имя используется в меню. Например, заведение готовит блинчики, посвящённые экс-хавбеку сборной Франции Димитри Пайету.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В нынешнем сезоне форвард провёл 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

Материалы по теме
«Мбаппе наконец выиграет «Золотой мяч», перейдя в «Реал». Роналдо — о возможном трансфере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android