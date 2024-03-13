«ПСЖ» заинтересован в подписании одного из лидеров атаки «Ливерпуля»

Вингер «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луис Диас в предстоящее летнее трансферное окно может стать игроком «ПСЖ». Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, руководство парижан включило атакующего футболиста в шорт-лист. Отмечается, что подобное решение принял экс спортивный директор команды Антеру Энрике, занимающий на данный момент руководящую должность в катарской лиге. Не все члены руководства «ПСЖ» разделяют позицию функционера по Диасу. «Ливерпуль», в свою очередь, оценивает игрока в € 80 млн.

Диас выступает за «Ливерпуль» с января 2022 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за мерсисайдцев 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

Ранее стало известно об интересе к Луису Диасу со стороны «Барселоны».